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Путин кратко пообщается с Трампом в Париже

(обновлено: 01:47 11.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправляется в Париж, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На полях ожидается его краткая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом – общение пройдет "на ногах" в рамках ланча в Елисейском дворце.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Межгосударственные отношения России и США

Подготовка встречи

О договоренности по проведению встречи лидеров двух стран в Париже официально было объявлено по итогам визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, который состоялся в 20-х числах октября.

Первоначально говорилось о полноформатной встрече Путина и Трампа на полях торжеств, организуемых по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако впоследствии стало известно, что предстоит лишь короткая беседа "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что решение не проводить продолжительную встречу в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

По словам помощника российского лидера, принято решение ориентироваться на организацию такой двусторонней встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", который пройдет 30 ноября — 1 декабря.

Повестка и ожидания

Почетный караул у Елисейского дворца в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Общение в Париже пройдет на фоне недавних заявлений руководства США относительно бессрочного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан три десятилетия назад генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Это будет первый контакт на высшем уровне после заявления Трампа о намерении Штатов выйти из ДРСМД. Президент России на этот счет уже высказался ранее, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.

Президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и с Си Цзиньпином
Вместе с тем Путин тогда же выразил надежду, что они с президентом США хотя бы "накоротке" смогут поговорить по этим вопросам на полях встреч в Париже. При этом сам Трамп ранее затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с российским коллегой.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре, еще до изменения формата встречи, заявлял, что главная цель предстоящих переговоров — сверка часов, лидеры РФ и США традиционно имеют много тем, по которым нужно обмениваться мнениями. Он отмечал, что по-прежнему много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД, на повестке и вопросы двусторонних отношений.

Сокращение времени

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Формат встречи Путина и Трампа изменился из-за Макрона, пишет "Коммерсант"
Однако вскоре начали появляться намеки на то, что переговоры в Париже не станут продолжительными. Так, уже в конце октября Болтон сказал, что встреча 11 ноября, скорее всего, будет короткой. Через несколько дней Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в Париже действительно будет краткой, а на "двадцатке" — полномасштабной.

Спустя еще пару дней Трамп вообще заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России в Париже, но опять же не исключил общение на саммите G20 в Аргентине. Песков тогда пояснил, что Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, при этом лидеры условятся о полноформатной встрече в будущем.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Leah Millis
Трамп рассказал о полноформатной встрече с Путиным в рамках G20
Ушаков позже уточнил, что 11 ноября президенты России и США кратко пообщаются в рамках ланча в Елисейском дворце, а по итогам контакта объявят о намерении провести полномасштабную встречу на полях "двадцатки". Высокопоставленный представитель администрации США также заверил, что отдельной двусторонней встречи в столице Франции не планируется.

В итоге, в среду Трамп подтвердил, что в Париже увидится с президентом России в рамках общего ланча лидеров, а полноформатное общение пройдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Программа мероприятий

Париж с высоты птичьего полета. Архивное фото
© AFP 2018 / Etienne Laurent/Pool
В Париже соберутся несколько десятков глав государств и правительств
Как сообщил Ушаков в преддверии визита, Путин посетит Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства вместе с лидерами других стран и правительств примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Празднование пройдет в годовщину подписания Компьенского перемирия 11 ноября.

По словам Ушакова, порядка 50 глав государств или правительств, а также десять руководителей различных международных организаций планируют прибыть на торжества во Францию. Он рассказал, что лидеров государств сначала соберут в Елисейском дворце, а затем на автобусах они отправятся для участия в торжественной церемонии к Триумфальной арке. Там находится могила Неизвестного солдата – памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах.

По словам Ушакова, предусмотрена военная церемония и театрализованное представление с участием детей, также на торжествах выступит Макрон. После этого участники опять переезжают в Елисейский дворец, где запланирован рабочий завтрак от имени президента Французской Республики.

Вид Парижа. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Пасечник
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Путин планирует посетить пленарное заседание Парижского форума мира
Помощник российского лидера отметил, что после рабочего завтрака состоится пленарное заседание Парижского форума мира. По инициативе французского лидера проведение форума приурочено к памятным мероприятиям, он будет проходить с 11 по 13 ноября. Путин совместно с другими главами делегаций примет участие в пленарном заседании; как рассказал Ушаков, там будут присутствовать руководители приглашенных государств, сам Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ушаков уточнил, что в ходе визита в Париж президент России также возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны. Этот монумент Путин, возглавлявший тогда правительство России, открыл в 2011 году вместе с французским премьером Франсуа Фийоном.

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