Путин кратко пообщается с Трампом в Париже

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправляется в Париж, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На полях ожидается его краткая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом – общение пройдет "на ногах" в рамках ланча в Елисейском дворце.

Подготовка встречи



О договоренности по проведению встречи лидеров двух стран в Париже официально было объявлено по итогам визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, который состоялся в 20-х числах октября.

Первоначально говорилось о полноформатной встрече Путина и Трампа на полях торжеств, организуемых по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако впоследствии стало известно, что предстоит лишь короткая беседа "на ногах".

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что решение не проводить продолжительную встречу в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

По словам помощника российского лидера, принято решение ориентироваться на организацию такой двусторонней встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", который пройдет 30 ноября — 1 декабря.

Повестка и ожидания



Общение в Париже пройдет на фоне недавних заявлений руководства США относительно бессрочного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан три десятилетия назад генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Это будет первый контакт на высшем уровне после заявления Трампа о намерении Штатов выйти из ДРСМД. Президент России на этот счет уже высказался ранее, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.

Вместе с тем Путин тогда же выразил надежду, что они с президентом США хотя бы "накоротке" смогут поговорить по этим вопросам на полях встреч в Париже. При этом сам Трамп ранее затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с российским коллегой.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре, еще до изменения формата встречи, заявлял, что главная цель предстоящих переговоров — сверка часов, лидеры РФ и США традиционно имеют много тем, по которым нужно обмениваться мнениями. Он отмечал, что по-прежнему много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД, на повестке и вопросы двусторонних отношений.

Сокращение времени



Однако вскоре начали появляться намеки на то, что переговоры в Париже не станут продолжительными. Так, уже в конце октября Болтон сказал, что встреча 11 ноября, скорее всего, будет короткой. Через несколько дней Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в Париже действительно будет краткой, а на "двадцатке" — полномасштабной.

Спустя еще пару дней Трамп вообще заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России в Париже, но опять же не исключил общение на саммите G20 в Аргентине. Песков тогда пояснил, что Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, при этом лидеры условятся о полноформатной встрече в будущем.

Ушаков позже уточнил, что 11 ноября президенты России и США кратко пообщаются в рамках ланча в Елисейском дворце, а по итогам контакта объявят о намерении провести полномасштабную встречу на полях "двадцатки". Высокопоставленный представитель администрации США также заверил, что отдельной двусторонней встречи в столице Франции не планируется.

В итоге, в среду Трамп подтвердил, что в Париже увидится с президентом России в рамках общего ланча лидеров, а полноформатное общение пройдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Программа мероприятий



Как сообщил Ушаков в преддверии визита, Путин посетит Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства вместе с лидерами других стран и правительств примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Празднование пройдет в годовщину подписания Компьенского перемирия 11 ноября.

По словам Ушакова, порядка 50 глав государств или правительств, а также десять руководителей различных международных организаций планируют прибыть на торжества во Францию. Он рассказал, что лидеров государств сначала соберут в Елисейском дворце, а затем на автобусах они отправятся для участия в торжественной церемонии к Триумфальной арке. Там находится могила Неизвестного солдата – памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах.

По словам Ушакова, предусмотрена военная церемония и театрализованное представление с участием детей, также на торжествах выступит Макрон. После этого участники опять переезжают в Елисейский дворец, где запланирован рабочий завтрак от имени президента Французской Республики.

Помощник российского лидера отметил, что после рабочего завтрака состоится пленарное заседание Парижского форума мира. По инициативе французского лидера проведение форума приурочено к памятным мероприятиям, он будет проходить с 11 по 13 ноября. Путин совместно с другими главами делегаций примет участие в пленарном заседании; как рассказал Ушаков, там будут присутствовать руководители приглашенных государств, сам Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ушаков уточнил, что в ходе визита в Париж президент России также возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны. Этот монумент Путин, возглавлявший тогда правительство России, открыл в 2011 году вместе с французским премьером Франсуа Фийоном.