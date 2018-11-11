Путин кратко пообщается с Трампом в Париже

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправляется в Париж, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На полях ожидается его краткая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом – общение пройдет "на ногах" в рамках ланча в Елисейском дворце.
Подготовка встречи
О договоренности по проведению встречи лидеров двух стран в Париже официально было объявлено по итогам визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, который состоялся в 20-х числах октября.
Первоначально говорилось о полноформатной встрече Путина и Трампа на полях торжеств, организуемых по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако впоследствии стало известно, что предстоит лишь короткая беседа "на ногах".
По словам помощника российского лидера, принято решение ориентироваться на организацию такой двусторонней встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", который пройдет 30 ноября — 1 декабря.
Повестка и ожидания
Это будет первый контакт на высшем уровне после заявления Трампа о намерении Штатов выйти из ДРСМД. Президент России на этот счет уже высказался ранее, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре, еще до изменения формата встречи, заявлял, что главная цель предстоящих переговоров — сверка часов, лидеры РФ и США традиционно имеют много тем, по которым нужно обмениваться мнениями. Он отмечал, что по-прежнему много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД, на повестке и вопросы двусторонних отношений.
Сокращение времени
Спустя еще пару дней Трамп вообще заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России в Париже, но опять же не исключил общение на саммите G20 в Аргентине. Песков тогда пояснил, что Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, при этом лидеры условятся о полноформатной встрече в будущем.
В итоге, в среду Трамп подтвердил, что в Париже увидится с президентом России в рамках общего ланча лидеров, а полноформатное общение пройдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.
Программа мероприятий
По словам Ушакова, порядка 50 глав государств или правительств, а также десять руководителей различных международных организаций планируют прибыть на торжества во Францию. Он рассказал, что лидеров государств сначала соберут в Елисейском дворце, а затем на автобусах они отправятся для участия в торжественной церемонии к Триумфальной арке. Там находится могила Неизвестного солдата – памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах.
По словам Ушакова, предусмотрена военная церемония и театрализованное представление с участием детей, также на торжествах выступит Макрон. После этого участники опять переезжают в Елисейский дворец, где запланирован рабочий завтрак от имени президента Французской Республики.
Ушаков уточнил, что в ходе визита в Париж президент России также возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны. Этот монумент Путин, возглавлявший тогда правительство России, открыл в 2011 году вместе с французским премьером Франсуа Фийоном.