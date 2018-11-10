Российские дипломаты поздравили Бутину с днем рождения

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Российские дипломаты поздравили задержанную в США Бутину с днем рождения, сообщило посольство в Twitter.

"Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили сегодня Марию Бутину. Мария поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения", — говорится в сообщении.

"Она уже четыре месяца находится в заключении в американской тюрьме по надуманным обвинениям. Мария стойко и с большим достоинством переносит все тяготы. Мужественно противостоит вопиющему произволу, борется за восстановление доброго имени", — заявили дипломаты на своей странице в Facebook.

Дипломаты обещали продолжить оказывать всю необходимую помощь Марии, добиваясь ее скорейшего возвращения на родину.

Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации. В прошлом подобные обвинения использовались в делах о шпионаже, министерство юстиции называло их "шпионажем-лайт". Бутина вину не признает.