Суд снял с мэра Рима обвинения в лжесвидетельстве

РИМ, 10 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Суд Рима в субботу оправдал мэра итальянской столицы Вирджинию Раджи по обвинению о лжесвидетельстве, которое могло стоить ей поста градоначальника.

Раджи обвинялась в даче ложных сведений в ходе разбирательства о назначении на должность главы римского департамента туризма брата одного из своих ближайших помощников.

Прокуратура требовала для неё 10 месяцев заключения.

Обвинительный приговор мог бы привести к отставке Раджи с поста мэра Рима. Кодекс "Движения 5 звёзд", к которому она принадлежит, гласит, что государственные должности не могут занимать осуждённые.