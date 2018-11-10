Киссинджер призвал разрешить переговорами противоречия между США и КНР

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер на встрече с вице-председателем КНР Ван Цишанем заявил, что одобряет разрешение противоречий между Вашингтоном и Пекином путем мирного диалога и консультаций, передает агентство Синьхуа.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил на пресс-конференции по итогам диалога двух стран в формате "2+2", что Пекин готов к переговорам, а торговая война повредит и США, и КНР.
Как сообщается, встреча Киссинджера и Ван Цишаня состоялась 10 ноября в правительственной резиденции Чжуннаньхай.
"В интересах США и Китая существуют расхождения. Я одобряю разрешение текущих проблем двух стран путем мирного диалога и консультаций", — заявил Киссинджер.
Вице-председатель КНР в свою очередь отметил, что за 40 лет американо-китайские отношения сталкивались со множеством трудностей, однако единственным верным выбором является сотрудничество, основанное на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде.