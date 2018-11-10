Киссинджер призвал разрешить переговорами противоречия между США и КНР

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер на встрече с вице-председателем КНР Ван Цишанем заявил, что одобряет разрешение противоречий между Вашингтоном и Пекином путем мирного диалога и консультаций, передает агентство Синьхуа.

Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил на пресс-конференции по итогам диалога двух стран в формате "2+2", что Пекин готов к переговорам, а торговая война повредит и США, и КНР.

Как сообщается, встреча Киссинджера и Ван Цишаня состоялась 10 ноября в правительственной резиденции Чжуннаньхай.

"В интересах США и Китая существуют расхождения. Я одобряю разрешение текущих проблем двух стран путем мирного диалога и консультаций", — заявил Киссинджер.

Вице-председатель КНР в свою очередь отметил, что за 40 лет американо-китайские отношения сталкивались со множеством трудностей, однако единственным верным выбором является сотрудничество, основанное на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.