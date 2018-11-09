ЕС потребовал от Киева расследовать нападение на советницу мэра Херсона

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. ЕС ожидает от властей Украины установления заказчиков нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, заявил в пятницу в Киеве еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в минувшее воскресенье скончалась в больнице.

"Это ужасное нападение меня глубоко шокировало, этого мы не приемлем. Всем нужно приложить усилия, чтобы пролить свет на это преступление. И речь идет не только о том, чтобы установить исполнителей, но также тех, кто отдал приказ сделать это. Вот что важно", — заявил он.

Выступление еврокомиссара распространила пресс-служба ЕК.

Убийство Гандзюк вызвало большой общественный резонанс, а также реакцию со стороны ЕС, который призывал Киев принять меры для защиты гражданских активистов. Украинские политики потребовали от правоохранителей расследования и установления заказчиков. Парламент вызвал на доклад руководителей правоохранительных органов, потребовал отчета о ходе расследования обстоятельств нападения на общественных активистов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк не раскрытым до конца и призвал политические силы не пиариться на ее гибели.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Генпрокурор Юрий Луценко заявил во вторник, что подаст заявление об отставке из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела.