В центре Донецка более десяти тысяч человек собрались на акцию единства

Агитационный плакат к выборам главы ДНР и депутатов Народного Совета ДНР на улице в Донецке. Архивное фото

Агитационный плакат к выборам главы ДНР и депутатов Народного Совета ДНР на улице в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Более 10 тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции единства "Выбор Донбасса".

Одиннадцатого ноября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР планируется провести выборы глав и депутатов республик. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Сейчас на площади имени Ленина в центре Донецка установлена сцена, на которой выступают местные художественные коллективы. На самой площади собралось более десяти тысяч человек, люди держат в руках флаги Донецкой народной республики.

Также со сцены к жителям ДНР обратился временный исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил важность решения, принятого жителями Донбасса весной 2014 года, чтобы отстоять свою независимость. Кроме того, на сцене выступили ответственные и политические деятели республики.

Далее в программе праздника ожидается выступление российских исполнителей, среди которых группа "Градусы" и Брендон Стоун.