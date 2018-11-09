СМИ сообщили о трех взрывах на стройке на Андреевском спуске в Киеве

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Три взрыва произошли на территории стройки на Андреевском спуске в Киеве, когда там проходила акция протеста, сообщает в пятницу сайт украинского телеканала "Громадське" ("Общественное ТВ").
"На территории застройки на Андреевском спуске прогремели три взрыва… неизвестные бросили неопределенные предметы, после чего прогремели три последовательных взрыва. Дым был густым и имел неприятный запах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция перекрыла доступ к месту происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего. "Протестующие, которые выступают за отмену строительства на Андреевском спуске, назвали взрывы провокацией", — говорится в сообщении.