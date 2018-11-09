СМИ сообщили о трех взрывах на стройке на Андреевском спуске в Киеве

Вид на Андреевскую церковь и начало Андреевского спуска в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на Андреевскую церковь и начало Андреевского спуска в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Три взрыва произошли на территории стройки на Андреевском спуске в Киеве, когда там проходила акция протеста, сообщает в пятницу сайт украинского телеканала "Громадське" ("Общественное ТВ").

Андреевский спуск – старинная улица Киева, которая связывала Верхний город (Старый Киев) и Нижний город (Подол). Название спуск носит в честь Андрея Первозванного. Также на спуске расположена Андреевская церковь.

"На территории застройки на Андреевском спуске прогремели три взрыва… неизвестные бросили неопределенные предметы, после чего прогремели три последовательных взрыва. Дым был густым и имел неприятный запах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция перекрыла доступ к месту происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего. "Протестующие, которые выступают за отмену строительства на Андреевском спуске, назвали взрывы провокацией", — говорится в сообщении.