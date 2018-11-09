В Анкаре подписали контракт на серийное производство танков

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Представители секретариата оборонной промышленности, генштаба ВС Турции и компании BMC подписали в Анкаре контракт на производство 250 турецких танков Altay, сообщает в пятницу агентство Anadolu. © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Перейти в фотобанк Турция получила опцион к контракту на поставку С-400

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на церемонии подписания контракта заявил, что производство отечественных танков снизит зависимость страны от поставок оборонной продукции из-за рубежа. По словам Демира, танк Altay станет ведущей боевой единицей ВС Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны.

В перспективе в Турции выпустят 1000 танков Altay. Таким образом, танковые части ВС Турции будут существенно модернизированы. Проект оценивается в 25-30 миллиардов долларов, его планируется реализовать за 20 лет.

Проект "Национальный танк Аltay" реализуется согласно соглашению, подписанному в марте 2007 года между Минобороны Турции и компанией Otokar. Поскольку Турция не имела опыта в создании собственных танков, компания Otokar заключила контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о совместной разработке прототипа нового танка. В рамках контракта Hyundai Rotem передала турецкой стороне все технологии, использованные в корейском танке K-2 Black Panther.

Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле.