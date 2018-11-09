В Ла-Манше задержали лодку с мигрантами из Ирана

Ситуация с беженцами в Европе (4872)

ЛОНДОН, 9 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сотрудники британской береговой охраны задержали в проливе Ла-Манш лодку, в которой находились семь иранских мигрантов, сообщило МВД Соединенного Королевства.

Эту информацию также подтвердили другие службы.

"Утром 9 ноября береговая охрана перехватила в проливе лодку с группой мигрантов. На судне были обнаружены семеро мигрантов, заявивших, что они являются выходцами из Ирана. Им оказана помощь, они были допрошены сотрудниками миграционной службы", — говорится в заявлении МВД.

Официальный представитель службы береговой охраны подтвердил факт задержания лодки с мигрантами.

"Береговая охрана сотрудничает со службой пограничного контроля в работе над инцидентом в проливе. Расследование ведет МВД", — говорится в заявлении службы.

Лодка была обнаружена около 2.00 по местному времени (5.00 мск), спасательное судно береговой охраны было направлено к ней через полчаса.

Местная служба скорой помощи заявила, что здоровью находившихся в лодке ничего не угрожает.

"Мы прибыли на место, но никому не понадобилась серьезная медпопощь", — сообщили медики.