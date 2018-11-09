Житель Швеции получил семь лет тюрьмы за рассылку писем с угрозами

СТОКГОЛЬМ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Житель Западной Швеции, арестованный в мае этого года по подозрениям в письменных угрозах 21 члену правительства Швеции и другим известным людям в стране, приговорен к семи годам лишения свободы, говорится в сообщении для прессы суда Стокгольма.

"Мужчина осужден на семь лет лишения свободы за покушение на убийство, за угрозы насилием в двух десятках случаев и различные преступления, связанные с наркотиками", — уточняется в сообщении.

Как сообщила ранее прокуратура, мужчину задержали по подозрениям в угрозах не только в Швеции. Он также подозревался в попытке убийства в Великобритании, когда четыре человека одной из компаний там получили от осужденного письмо-бомбу. Шведские послания мужчины содержали не только словесные угрозы, но и порошок, который после анализа оказался не опасным.

В общей сложности письма от 43-летнего осужденного в Швеции получили 26 человек. Свои письма он отправлял с августа по сентябрь 2017 года. Полиция арестовала его в мае этого года в стокгольмском аэропорту Арланда, когда тот прилетел из Таиланда.