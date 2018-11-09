В шотландских школах появятся уроки о правах ЛГБТИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Шотландия станет первой страной в мире, включившей в школьную программу уроки, посвященные правам лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ), сообщает газета Guardian.

Как сообщается, шотландские государственные школы начнут преподавать ученикам историю ЛГБТИ-движений, а также бороться с гомофобией и трансфобией.

"Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в том, что касается равноправия ЛГБТИ. Я рад сообщить, что мы станем первой страной в мире, включившей инклюзивное ЛГБТИ-образование в учебную программу", — заявил заместитель премьер-министра Шотландии Джон Суинни.

Шотландию регулярно признают одной из лучших стран в Европе в том, что касается защиты прав ЛГБТИ-сообщества, отмечает газета. В 2016 году бывший лидер шотландских лейбористов Кезия Дагдейл заявила, что в стране "самый гомосексуальный парламент в мире".