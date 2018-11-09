Полиция безопасности Латвии вызвала на беседу владельцев ресторана в Крыму

РИГА, 8 ноя – РИА Новости. Супругу хозяйки латысшкого ресторана Jūra Павлу Башкатову позвонили из Полиции безопасности Латвии (ПБ) и вызвали на беседу вместе с женой. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Ресторан национальной латышской кухни открылся в Севастополе 13 октября. Как пишет информагентство, из-за многочисленных нападок в латышской прессе, уже прозвучавших угроз Министерства иностранных дел Латвии и заявления ПБ о возбуждении уголовного дела в связи с "незаконной" предпринимательской деятельностью рижан в Крыму, заведение приобрело немалую популярность.

В четверг, 8 ноября, Павлу Башкатову, который на данный момент находится на территории Латвии, позвонили из ПБ и позвали на беседу. Приглашение поступило не только ему, но и его супруге Виктории Сысолятиной.

Павел объяснил, что Виктория в ПБ явиться не сможет в виду ее отсутствия. Звонившего это не смутило, и он заявил, что спецслужба непременно дождется ее возвращения.

Башкатов пообещал, что явится, но только после того, как получит повестку. В ПБ заверили, что вышлют документ.

Информацию о том, что его вызвали для разговора в ПБ, Башкатов опубликовал на своей странице в Facebook. Там же он написал, что у его супруги Виктории день рождения.

"Ну что, други, думал, я думал, как поздравить Викторию Сысолятину с днем рождения, но, похоже, Полиция безопасности решила это за меня. Позвонили. Жду повестку", — написал Павел.

Башкатов — гражданин Латвии, и, в отличие от супруги, гражданки России, имеющей латвийский вид на жительство, Павел не может постоянно находиться в Крыму: он имеет право приезжать в Россию на три месяца каждые полгода.

Башкатов уже занимается оформлением российского вида на жительство, но пока такого документа нет, он вынужден большую часть времени находиться в Латвии.

Перспективы рестораторов

Ранее в интервью Sputnik Латвия юрист Имма Янсоне объяснила, что ПБ может предъявить латвийским гражданам, которые посещали Крым и, тем более, занимались там предпринимательской деятельностью.

Согласно статье 84 Уголовного закона Латвии, спецслужба может принять в отношении Башкатова различные меры давления вплоть до задержания и помещения под стражу. Арест также грозит его жене, гражданке России, если она окажется на территории Латвии.

Юрист Алвис Пилагс тоже полагает, что ПБ может прибегнуть к этим мерам в отношении обоих супругов. Он посоветовал Башкатову максимально ускорить процесс получения российского ВНЖ и ссылаться на то, что в Латвии его свобода находится под угрозой.

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