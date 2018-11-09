Кабмин одобрил проект соглашения о таможенном сотрудничестве с Парагваем

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Парагваем о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.

"Подписанным распоряжением правительством РФ одобрен проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Парагвай о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах… Реализация соглашения в случае его подписания будет способствовать созданию благоприятных условий для развития торговли между РФ и Парагваем, сотрудничества таможенных служб в целях повышения эффективности борьбы с таможенными правонарушениями", — говорится в тексте пояснительной записки распоряжения от 3 ноября 2018 года.

Проект предполагает взаимное содействие таможенных служб, обмен информацией для обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений, а также взимания таможенных платежей в полном объёме.

Проект соглашения был внесен Минфином РФ.