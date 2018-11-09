Назначен новый замглавы МИД КНДР, курирующий российское направление

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Директор Первого департамента Европы Северной Кореи Им Чхон Иль назначен заместителем министра иностранных дел этой страны, сообщает на официальной странице в Facebook посольство России в КНДР.

"Посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, которой нас информируют о том, что директор Первого департамента Европы Им Чхон Иль назначен заместителем министра иностранных дел КНДР. В рабочем порядке нас поставили в известность, что в корейском внешнеполитическом ведомстве он будет курировать российское направление", — говорится в сообщении.

Дипломаты поздравили Им Чхон Иля с новым высоким назначением.