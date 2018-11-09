Саммит ЕС рассмотрит в декабре план действий по борьбе с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Лидеры стран ЕС на предстоящем в середине декабря саммите планируют рассмотреть разработанный европейской дипслужбой "план действий" по борьбе с дезинформацией, свидетельствует проект повестки Евросовета.

Тема борьбы с дезинформацией активно обсуждается европейскими политиками в преддверии майских выборов в Европарламент, которые многие наблюдатели считают решающими для траектории дальнейшего политического развития ЕС.

"Европейский совет вернется к вопросу о дезинформации на основе плана действий, который будет представлен высоким представителем по внешней политике и Еврокомиссией в сотрудничестве с государствами-членами и в соответствии с предыдущими решениями", — говорится в предварительной повестке переговоров руководителей стран ЕС 13 и 14 декабря.

На саммите в октябре лидеры ЕС договорились внедрять предложенные Еврокомиссией меры по противодействию "кампаниям дезинформации" в преддверии выборов 2019 года.

Еврокомиссия ранее заявляла, что планирует к концу года оценить эффективность принимаемых мер по противодействию дезинформации в интернете и решить, необходимы ли в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году дополнительные решения в этой сфере.

Онлайн-платформы и рекламные компании ранее обнародовали кодекс саморегулирования, который включает в себя набор обязательств по борьбе с дезинформацией в интернете. Интернет-компании, в частности, обязались повысить прозрачность политической рекламы, установить сотрудничество с организациями и экспертами, которые привлекаются к проверке достоверности информации в сети.