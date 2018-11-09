Продажи оружия США за рубеж в 2018 финансовом году выросли на 13%

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США увеличили продажи оружия за рубеж в 2018 финансовом году на 13% — до 192,3 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

"За минувший финансовый год разрешенный экспорт вооружений вырос в общей сложности на 13% до 192,3 миллиарда долларов, что добавило тысячи рабочих мест экономике США и сохранило еще много тысяч", — сказано в документе.

Эти цифры объединяют как коммерческие поставки, так и межгосударственные контракты. Первые увеличились на 33% (с 41,93 миллиарда долларов до 55,66 миллиарда), вторые – на 6,6% (с 128,1 миллиарда до 136,6 силлиарда).

По линии межгосударственных сделок первое место занимает продажа кораблей Саудовской Аравии (6,5 миллиарда долларов), второе – поставка истребителей-бомбардировщиков F/A-18 в Кувейт (5,1 миллиарда), третье – контракт на поставку систем ПВО "Пэтриот" в Польшу (4,6 миллиарда).

Детали коммерческих контрактов не раскрываются.