В Турции журналиста агентства САНА осудили за критику Эрдогана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уголовный суд Стамбула приговорил местного журналиста сирийского агентства САНА Хусни Махалли к четырем годам и одному месяцу лишения свободы за оскорбление президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Суд приговорил журналиста к тюремному заключению сроком на год, восемь месяцев и 25 дней по обвинению в оскорблении турецкого государства и правительства в том, что оно поддерживает террористические группировки в Сирии и разрешает иностранным террористам пересекать границу и проникать в Сирию.

Также суд приговорил его к тюремному заключению на два года, пять месяцев и пять дней по обвинению в оскорблении Эрдогана. Журналист негативно отзывался о политике турецкого президента, которая привела к проблемам и кризисам как внутри Турции, так и за ее пределами.

Адвокаты Махалли выступили против решения суда и намерены подать апелляцию в Высший апелляционный суд в Анкаре.

Как сообщает агентство, турецкие власти задержали Махалли 23 декабря 2016 года в связи с оскорблением Эрдогана и турецкого правительства и освободили его спустя 39 дней.