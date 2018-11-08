Полиция в Латвии связалась с хозяином ресторана латышской кухни в Крыму

РИГА, 8 ноя – РИА Новости. Полиция безопасности (ПБ) Латвии связалась по телефону с собственником ресторана латышской кухни в Крыму Павлом Башкатовым, который проживает в Латвии, правоохранители пообещали прислать ему повестку, сообщил Башкатов РИА Новости в четверг.
"Звонили. Сказали, пришлют повестку", — сообщил Павел РИА Новости.
Комментарием Полиции безопасности Латвии РИА новости пока не располагает.
Основатели заведения супруги Виктория Сысолятина и Павел Башкатов с сыновьями Романом и Тимофеем купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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