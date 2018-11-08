ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Полиция считает, что устроивший стрельбу в клубе в Калифорнии покончил с собой, его мотивы неизвестны, заявил в четверг журналистам шериф округа Вентура Джефф Дин.
По словам Дина, полиция за последние несколько лет несколько раз контактировала с подозреваемым. Известно, что он служил в морской пехоте.
При нападении подозреваемый использовал самозарядный пистолет Glock 21 с увеличенной обоймой, оружие было приобретено законным способом, также сообщил шериф.
Как ранее сообщил шериф местной полиции Джефф Дин, в результате стрельбы в баре Borderline в Калифорнии погибли 11 посетителей, а также полицейский и предполагаемый преступник. По данным СМИ, в баре Borderline, где проходила студенческая вечеринка, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов. В полиции сообщили, что не исключают версию теракта.