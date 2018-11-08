Лукашевич призвал ответить на проявления украинского национализма

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Проявления украинского радикального национализма выходят за пределы Украины, необходима неотложная коллективная реакция, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Проявления украинского радикального национализма выходят за пределы Украины. Сегодня с ним можно столкнуться на улицах мирных европейских городов. От него страдают люди, весьма далекие от политики: так, 2 ноября двое украинских неонацистов, выкрикивая ксенофобские лозунги, избили в метро Рима мужчину за его внешность. Нападавшие демонстрировали фашистские приветствия и выкрикивали расистские лозунги. Пострадала и вступившаяся за избитого женщина", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что все эти тенденции весьма тревожны и требуют неотложной коллективной реакции.
"Удивлены молчанием государств-участников ОБСЕ по этим сюжетам. Неужели политика перевешивает принципы? Ожидаем от Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине соответствующего тематического доклада", — добавил постпред.