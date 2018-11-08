В ОДКБ озабочены попытками террористов закрепиться на севере Афганистана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны ОДКБ озабочены ростом наркопроизводства в Афганистане и попытками террористов закрепиться на севере страны, говорится в подписанной в четверг декларации саммита ОДКБ.

"Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, выражаем озабоченность обострением ситуации и продолжающимся ростом наркопроизводства в Афганистане, попытками террористических группировок закрепиться в северных провинциях страны", — говорится в документе.

Кроме этого, лидеры ОДКБ выступают за урегулирование ситуации в Афганистане "исключительно мирными средствами – путем скорейшего запуска межафганского диалога с привлечением пользующихся широкой поддержкой международных площадок при приоритетной роли московского формата консультаций по Афганистану".