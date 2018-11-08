Россия готова сотрудничать с Норвегией по проблеме радиоактивных отходов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Случаи халатного хранения радиоактивных отходов в Норвегии вызывают озабоченность, Россия готова оказать содействие в решении возникших проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию в норвежских СМИ о случаях ненадлежащего хранения радиоактивных отходов.

"Действительно, речь идет о фактах ненадлежащего хранения радиоактивных отходов в главном национальном хранилище Норвегии… Два крупнейших нарушения зафиксировано, по крайней мере, материалы на этот счет были опубликованы.", — сказала дипломат на брифинге.

"Хотя норвежские эксперты указывают на отсутствие опасности заражения, случаи халатного хранения радиоактивных отходов вызывают озабоченность. Мы рассчитываем, что норвежские власти проведут тщательное разбирательство, примут все необходимые меры для предотвращения возможных экологических последствий. С учетом многолетнего опыта взаимодействия по тематике ядерной, радиационной безопасности по линии профильных ведомств двух стран Россия готова оказать норвежским коллегам содействие в решении возникших проблем систем обращения с радиационно опасными отходами", — подчеркнула Захарова.