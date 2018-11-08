Испанская полиция арестовала снайпера, готовившего покушение на премьера

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы задержали мужчину, который, предположительно, планировал убийство председателя испанского правительства Педро Санчеса, сообщает издание Publico.

Задержанному 63 года, он житель Террасы (Каталония), работал охранником и имел лицензию на оружие. По данным издания, он был арестован еще три недели назад и в настоящее время находится в предварительном заключении.

Причиной готовившегося покушения, по данным испанских СМИ, стало намерение правительства эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из Долины Павших.

При обыске в доме задержанного были обнаружены 16 единиц оружия, в том числе автомат и снайперские винтовки.

Publico приводит имя задержанного – Мануэль Мурильо Санчес. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

О готовящемся покушении сообщила одна из участников закрытого чата в WhatsApp, в котором Мурильо Санчес попросил помочь ему найти информацию о предстоящих мероприятиях, в которых собирается принять участие председатель правительства. До этого Мурильо неоднократно в резком тоне критиковал Санчеса, выступал в его адрес с угрозами и писал, что "готов пожертвовать собой ради Испании".