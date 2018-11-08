Захарова назвала преследование Бутиной черным пятном на репутации США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Необоснованное преследование гражданки РФ Марии Бутиной является черным пятном на репутации США, где она была арестована только за свой российский паспорт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ее необоснованное преследование — это, конечно, черное пятно на репутации США, которые постоянно презентуют себя как гаранты прав защиты человека, а на самом деле просто бросили соотечественницу в тюрьму только за ее российский паспорт", — сказала Захарова на брифинге.

Она сообщила, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне регулярно посещают Бутину, на здоровье в последнее время она не жаловалась, но сам по себе учиненный против нее произвол возмущает.

"Мы продолжим добиваться от властей США освобождение политической заключенной Марии Бутиной", — добавила Захарова.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".