S7 получила рекомендации Boeing по самолету 737 Max

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 получила рекомендации от американского концерна Boeing по самолету модели 737 Max и проинформировала своих специалистов, никаких дополнительных действий от перевозчика не требуется, сообщила пресс-служба S7.

"Мы получили рекомендации от Boeing, приняли информацию к сведению и проинформировали специалистов, которые работают с Boeing 737 Max. Никаких дополнительных действий со стороны авиакомпаний не требуется. Boeing лишь обращает внимание, что все рекомендации содержатся в действующих инструкциях", — говорится в сообщении.

Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Boeing на основании предварительных результатов расследования крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии 29 октября намерен отправить операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Ряд российских авиакомпаний ранее заявляли, что рассматривают возможность покупки Boeing 737 Max.

Самолет Boeing 737 Max среди российских авиакомпаний есть только в парке S7. Boeing 15 октября текущего года сообщал, что группа S7 получила первый в России самолет Boeing 737 Max. В сообщении американской корпорации тогда говорилось, что авиакомпания "Глобус", выполняющая полеты под брендом S7 Airlines, станет первым российским перевозчиком, который будет эксплуатировать этот новый усовершенствованный тип воздушного судна в России.

Отмечалось, что в рамках стратегического плана по укреплению флота S7 Airlines планирует ввести в эксплуатацию еще 10 самолетов Boeing 737 Max в течение ближайших лет.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.