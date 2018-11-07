В Египте восемь экстремистов приговорили к смертной казни

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Военный трибунал египетского города Исмаилия вынес заочный смертный приговор в отношении восьми обвиняемых в вооруженных нападениях на военных на севере Синайского полуострова, жертвами которых стали 14 военнослужащих, сообщило египетское издание "Аль-Масри аль-Яум".

Кроме того, 32 обвиняемых были приговорены в пожизненному заключению, еще двое – к 15 годам тюрьмы.

Речь идет о боевиках и террористической группировки "Вилаят Сина", которая считается ответвлением сети ИГ*. Сообщается, что в 2016 году они совершали нападения на военные объекты на Синае с применением огнестрельного оружия, гранатометов и минировали дорогу на пути следования армейской техники.

*Запрещённая в России террористическая организация