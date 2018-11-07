Президент Латвии выдвинул кандидатуру на пост премьера

РИГА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис выдвинул на пост премьера экс-министра юстиции, представителя Новой консервативной партии Яниса Борданса, ему поручено сформировать правительство.

"Янис Борданс", — ответил глава государства на вопрос журналистов после встречи с кандидатами от партий в Рижском замке.

Вейонис призвал Борданса в течение двух недель — до 21 ноября — "наметить очертание нового правительства" и обеспечить ему большинство голосов в Сейме.

"Если за это время договориться не удастся, президент доверит формирование правительства другому кандидату", — сообщили РИА Новости в канцелярии главы государства.

Борданс ранее занимал должность министра юстиции.

Новая консервативная партия финишировала на выборах в Сейм третьей, получив 16 мест в новом парламенте.

На выборах в Сейм 6 октября партия "Согласие" (пользуется поддержкой русскоязычного населения) заняла первое место, получив 20% голосов. Второе место у KPV.LV (14,25%). Первоначально с "Согласием" отказались вести переговоры о формировании кабмина остальные партии, однако позднее KPV.LV согласилась обсудить с партией формирование кабмина. Из семи избранных в Сейм партий новыми являются KPV.LV, Новая консервативная партия и "Движение За". Ранее в Сейме были представлены "Согласие", "Союз зеленых и крестьян", Национальное объединение "Все — Латвии" и "Новое Единство", которое называлось просто "Единством".