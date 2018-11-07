Украинские силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (61)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 16 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР две мины калибром 82 миллиметра и два снаряда калибром 122 миллиметра. При обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.