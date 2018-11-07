В Марселе под обломками обрушившихся домов нашли пятого погибшего

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число погибших, извлеченных из-под обломков после обрушения домов в Марселе, возросло до пяти, сообщил прокурор Марселя Ксавье Тарабё.

Тело мужчины было найдено под обломками утром в среду. Ранее были найдены тела еще четырех погибших: двоих мужчин и двоих женщин.

По данным французских СМИ, три жилых дома обрушились утром в понедельник в Марселе. Один из них находился в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. Ряд изданий отмечали, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме.