Лидер демократов в палате представителей пообещал сотрудничество партий

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси пообещала добиваться сотрудничества партий в условиях раздела партийного контроля над конгрессом.

"Мы будем бороться за сотрудничество двух партий… Мы будем искать общую позицию, где можем, будем отстаивать свою, где можем, но мы должны попробовать", — заявила Пелоси, выступая перед сторонниками.

"Достаточно уже было разделения", — добавила она.

На промежуточных выборах в конгресс демократы, по предварительным подсчетам, завоевали контроль над палатой представителей, но не смогли получить сенат, уступив республиканцам дополнительные места в верхней палате конгресса.

Пелоси была спикером палаты представителей в 2003-2011 годах, а после утраты демократами контроля в палате представителей возглавляла демократов в нижней палате конгресса. В свои 78 лет Пелоси по-прежнему остается основным кандидатом на пост спикера палаты.