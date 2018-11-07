Республиканец Рик Скотт лидирует во Флориде на выборах в сенат

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканец Рик Скотт обошел действующего сенатора-демократа Билла Нельсона в борьбе за место в верней палате от Флориды после подсчета 96% голосов, свидетельствуют результаты голосования.

Скотт на момент публикации данных набрал 50,4% голосов, Нельсон, который до этого лидировал, — 49,6% голосов. Разрыв между ними составляет более 60 тысяч голосов.

Во Флориде действующий сенатор-демократ и бывший астронавт Билл Нельсон переизбирается на четвертый 6-летний срок в качестве сенатора. Ему противостоит уходящий губернатор Рик Скотт, возглавлявший штат с 2011 года. Дональд Трамп выиграл Флориду на президентских выборах 2016 года и активно агитировал на нынешних выборах за Скотта.

Демократам для получения контроля над сенатом нужно не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. Поражение во Флориде практически поставило бы крест на надеждах демократов получить сенат.