Более трех тысяч идущих в США мигрантов попросили убежища в Мексике

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Власти Мексики получили 3,23 тысячи запросов о предоставлении убежища от мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по стране к границе с США, сообщает во вторник мексиканское МВД.

По заявлению ведомства, заявления получены от участников каравана, который вошел на территорию страны 26 октября. Сейчас почти 2,7 тысячи просителей уже получили свои временные документы, которые дают им право передвигаться по стране и работать на территории Мексики.

В связи с проходом значительной части мигрантов в другие штаты власти приняли решение закрыть центр временного размещения, который располагался в городе Тапачула рядом с гватемальской границей, отмечает МВД.

По территории Мексики идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Часть из них (нескольких тысяч человек) уже дошла до Мехико, там они разместились во временном лагере на территории спортивного комплекса. По оценке властей Мехико, сейчас в этом центре около 4,5 тысячи мигрантов, а до среды их число может достичь 5,5 тысячи.

Корреспондент РИА Новости побывал в этом временном лагере и познакомился с условиями проживания мигрантов. В частности, им оборудована столовая, предоставлены палатки для проживания, медицинская и психологическая помощь. Мигранты не ограничены в передвижениях и в понедельник заполнили район вокруг лагеря у аэропорта Мехико, прося милостыню на перекрестках. В основном это парни 20-25 лет, но есть также женщины и дети.

Во вторник гости из Гондураса в ожидании решения своей дальнейшей судьбы начали разбредаться и по другим районам Мехико в поисках помощи. Так, несколько человек просили подаяние в столичном районе Кондеса.