В СФ рассказали, как санкционная политика повлияет на итоги выборов в США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Абсурдность санкционной политики против России станет настолько очевидной для избирателя в США, что от неё откажутся по сугубо внутриполитическим причинам, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипаля", заявила во вторник РИА Новости представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. В США 6 ноября проходят выборы в конгресс.

"Бессмертный Крылов. Он знал, что нас будут обвинять во всех смертных грехах. "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!" Другими словами, в Америке выборы. Поэтому мы вполне годимся на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и "влияет" на их выборы", — сказал Морозов РИА Новости.

И в этом их проблема, поскольку "они совсем не волк, а мы далеко не ягнёнок", заметил сенатор, и от этого США неуютно. "И поэтому новые санкции вполне возможны, ибо это становится способом политического выживания определённых политических кругов США", — добавил он.

"Но возможен и иной сценарий. Абсурдность санкционной политики станет настолько очевидной, что от неё откажутся по сугубо внутриполитическим причинам. Ибо этот приём перестанет работать на американского избирателя. Второй сценарий мне кажется более вероятным", — заключил Морозов.