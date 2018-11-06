Группировка ЭТА взяла ответственность за убийство 758 человек

МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. Баскская террористическая организация ЭТА взяла на себя ответственность за убийство 758 человек за всю историю ее существования, сообщает издание Gara со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний документ группировки, объявившей о самороспуске весной.

Это меньше, чем официальные данные испанского МВД и организаций помощи жертвам терроризма.

Во внутреннем бюллетене ЭТА Zutabe говорится, что более чем за 50 лет существования организация совершила 2606 нападений, в том числе 365 против Гражданской гвардии (убиты 186 гвардейцев), 215 против полиции (погибли 139 человек) и 147 против сотрудников вооруженных сил (погиб 101 военный).

Согласно данным МВД Испании, за время существования ЭТА ее жертвами стали 853 человека, по данным Фонда жертв терроризма – 829.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna — "Страна басков и свобода") была основана 31 июля 1959 года, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Весной 2018 года ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.