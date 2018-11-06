Иран испытал две системы ПВО собственного производства

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Иран испытал систему ПВО "Хордад-3" и ЗРК "Талаш" в ходе военных учений "Велаят 97" на фоне введения США нового пакета санкций против страны, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление аэрокосмических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции).

По данным агентства, система ПВО "Хордад-3" запустила ракету "Сайад" во время военных учений. Ракета "Сайад" успешно попала по цели. Как сообщает агентство, также три ракеты "Сайад" были запущены с ЗРК "Талаш" и точно попали по целям.

Между тем, агентство IRNA добавляет со ссылкой на пресс-службу учений, что был произведен запуск ракеты из комплекса ПВО средней дальности "Табас", которой также удалось достичь целей. В ходе учений также была испытана ракета "Шаламче".

По данным агентства IRNA, военные учения ПВО "Велаят 97" начались в понедельник под руководством командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хабиболлы Сайяри. В них принимают участие силы КСИР, специальные военно-воздушные войска и другие.

Военные учения Ирана, проходящие на территории площадью примерно 500 квадратных километров в северных, западных, восточных и центральных регионах страны, продлятся два дня.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру направил генеральному секретарю организации письмо с просьбой отреагировать на введенные США "незаконные и противоречащие общепринятым принципам Устава ООН" санкции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.