В МИД Испании назвали решение Трампа о выходе из ДРСМД ошибкой

МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. Мадрид считает ошибкой возможный выход США из договора о РСМД, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Решение президента Трампа о договоре РСМД — это ошибка, которая усилит напряжение. Мы не поддерживаем эту меру, которая является односторонней", — заявил Боррель по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мадриде.

По его словам, это решение "ставит под угрозу стабильность и безопасность" в мире.