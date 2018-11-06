МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску, возможно, потребуются новые вооружения, в том числе ракетные, в случае наращивания активности НАТО или создания базы США в Польше.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. При этом Лукашенко посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.

"Если НАТО будет продолжать таким образом нас запугивать — типа размещение базы, "Форт Трамп" в Польше, или еще какие-то подвижки — нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное", — заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с группой американских аналитиков.

Он обратил внимание, что в этом направлении Минск работает, в том числе, самостоятельно по обеспечению своей безопасности. "Мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", — напомнил президент.