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Гондурасский исход: мигранты концентрируются в столице Мексики

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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийОчередь в столовую в лагере мигрантов из Гондураса в МехикоОчередь в столовую в лагере мигрантов из Гондураса в Мехико
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 6 ноя – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Присутствие в столице Мексики мигрантов из каравана, идущего из Гондураса в сторону США, начинает ощущаться уже на подъезде к месту их временной дислокации – спортивному комплексу "Магдалена-Мишука" на востоке Мехико. Этот район недалеко от аэропорта Мехико никогда не считался хорошим, однако сейчас ситуация усугублена присутствием десятков попрошаек, просящих милостыню у водителей на светофорах рядом с этим спортивным комплексом. И эти люди – не мексиканцы. Корреспондент РИА Новости побывал в самом лагере и удивился, узнав, что мигранты пока даже не знают, что делать дальше.

Впереди — три пути

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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"Мы не можем пока сказать, куда пойдем. Конечно, стремимся в Штаты, но, может быть, останемся и здесь, если нам помогут", — заявил РИА Новости Мигель, молодой 20-летний беженец из Гондураса.

В целом видно, что большинство мигрантов – молодые парни, в районе 20-25 лет. Их бегство из страны понятно – они ищут работу и лучшую жизнь, чего сам Гондурас им дать не может. Кстати, большинство мигрантов – именно гондурасцы, из соседних стран (Сальвадора и Гватемалы) людей очень мало.

Сами мигранты говорят о трех путях, которые могут быть у них дальше. Самый желанный – это попасть в США, хотя он и наиболее трудный с учетом жесткой позиции президента Дональда Трампа. "Да нет, вряд ли они будут стрелять", — так комментирует Мигель намерение Трампа использовать армию против мигрантов на границе. Переубедить его не удается.

Вторая возможность – остаться в Мексике, что гораздо проще, ибо часть мигрантов уже добрались до столицы страны. Мексиканские власти всячески обещают облегчить им жизнь и оформить документы на предоставление убежища, если они того желают. В целом для выходцев из стран Центральной Америки Мексика является тем же, чем для части мексиканцев США – желанным местом, где уровень жизни не в пример лучше.

Караван мигрантов, направляющийся из центральной в США, спит на площади города Метапа, Мексика. 3 ноября 2018
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Третий и самый нежелательный вариант – это возвращение на родину. Из нескольких тысяч мигрантов, которые разными караванами идут в США, только несколько сотен человек пока согласились на это предложение мексиканских властей, при том, что отправляют их за счет Мексики.

При этом сами мигранты даже не знают пока, в какие именно пункты на границе с США они могут направиться. Теоретически их три – в районе Тихуаны, Сьюдад-Хуареса и Нуэво-Ларедо. Именно их мексиканские СМИ называют наиболее вероятными путями маршрута караванов.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМигранты из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса "Магдалена-Мишука", Мехико
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Мигранты из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса "Магдалена-Мишука", Мехико

Растет ли преступность

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018
© AFP 2018 / Pedro Pardo
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Самый важный для обывателей вопрос – кто эти люди, приехавшие и разместившиеся лагерем в столице Мексики. Признаться, некоторые опасения относительно личной неприкосновенности и сохранности фотоаппаратуры у корреспондента РИА Новости, когда он попал в толпу мигрантов, появились. Однако в итоге все прошло спокойно. "Ни одного инцидента со вчерашнего дня (воскресенья), когда они прибыли, пока не было", — рассказал РИА Новости представитель детского фонда ЮНИСЕФ, оказывающего помощь детям мигрантов.

Полиция в районе лагеря есть, однако, ее немного, и это не какие-то спецподразделения с бронетранспортерами, а обычные городские полицейские. Стоит отметить, что опасения властей США по поводу проникновения в состав мигрантов в массовом порядке преступных элементов, скорее всего, лишены оснований. Во-первых, центральноамериканские бандиты имеют другие, более надежные пути для приезда в США, чем мигрантский караван, к которому приковано внимание всего мира. Во-вторых, ни одного человека с отличительными татуировками таких известных центральноамериканских банд, как Mara Salvatrucha или Barrio-18, замечено не было. Большинство мигрантов – явные крестьяне или выходцы из сельских районов, есть женщины и дети, но их немного и они сидят в стороне. Все вопросы решают мужчины.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийОгромные палатки, установленные мексиканскими властями для мигрантов из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса "Магдалена-Мишука"
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Огромные палатки, установленные мексиканскими властями для мигрантов из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса "Магдалена-Мишука"

Помощь Мексики

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Стоит отметить, что мексиканцы подготовились к встрече каравана хорошо. На место стянуты силы гражданской обороны, мексиканского института развития семьи DIF, правительства Мехико. Для мигрантов поставлены как обычные палатки, так и огромные, на несколько сотен человек, шатры, в которых они ночуют. "Всего таких больших палаток будет пять", — рассказал РИА Новости сотрудник администрации правительства Мехико.

В принципе мигрантам жаловаться грех – в их распоряжении столовая, где организовано посменное трехразовое питание, передвижные кабинеты первой медицинской помощи, включая стоматологическую, услуги психологов и иных специалистов. Мусор регулярно вывозится городскими службами, поставлены туалеты.

Никаких ограничений по передвижениям для гондурасцев нет – они вольны выходить с территории лагеря и возвращаться обратно, чем многие и пользуются, собирая милостыню на близлежащих светофорах. Нет ограничений и на въезд сторонних машин на территорию спорткомплекса, где продолжатся спортивные занятия, так как мигрантам выделили только его часть с футбольными полями.

"Точное число мигрантов пока не известно, но их сейчас тут несколько тысяч, а будет еще больше, так как подойдет второй караван", — заявил РИА Новости представитель ЮНИСЕФ. По его словам, большая часть граждан Гондураса полна решимости идти до конца – то есть до территории США. Как это будет происходить в реальности и каков будет результат, покажут ближайшие недели.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМигранты сушат одежду после стирки. Спортивный компекс "Магдалена-Мишука", Мехико
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Мигранты сушат одежду после стирки. Спортивный компекс "Магдалена-Мишука", Мехико
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