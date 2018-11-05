Израильский министр сомневается во встрече Путина и Нетаньяху в Париже

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Формат мероприятий в Париже 11 ноября не предполагает возможностей для двусторонней встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил журналистам министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.

"Во время последнего телефонного разговора между лидерами шла речь о том, что они планируют встречу. Дата пока не назначена", — сказал он.

"В Париже есть определенные правила парижской встречи, которые не очень создают возможность для отдельной двусторонней встречи", — подчеркнул он.