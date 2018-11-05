Косачев назвал санкции США демонстрацией пренебрежения решениями СБ ООН

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США демонстрируют пренебрежение решениями СБ ООН и международным правом, используя санкции как инструмент давления на международное сообщество, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти восемь стран. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения для расчетов с Ираном, чтобы обойти санкции США.

"В данном случае санкции — инструмент давления даже не столько на Иран, сколько на все международное сообщество. Это демонстрация пренебрежения резолюциями Совета Безопасности ООН, ведь СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе – ред.) был утвержден именно таким образом, и собственных претензий США применять экономическую силу избирательно, то есть только против собственных противников и не распространяя ее на собственных союзников", — сказал сенатор.

По его словам, это позиция, вмещающая в себя одновременно несколько принципов: "нам закон не писан", "своим всё, врагам закон", "что хочу, то и ворочу".

Косачев предупредил, что "если такую линию поведения не заблокировать усилиями всего мирового сообщества, нам всем предстоит жить в совершенно другом мире своеволия и безрассудства". "Крайне опасная тенденция, и Иран только одна из мишеней", — заключил сенатор.