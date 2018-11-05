В МИД Белоруссии заявили, что не хотят выбирать между Россией и ЕС

МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Белоруссия хочет сотрудничать с партнерами, заинтересованными в развитии контактов с Минском, и считает неверной постановку вопроса о необходимости выбора между РФ и ЕС, заявил в понедельник в Минске первый заместитель министра иностранных дел республики Андрей Евдоченко.

"Может быть, это даже и неверный выбор для Беларуси, потому что мы хотим и с Россией, и с Евросоюзом быть… Необязательно это значит, что мы хотим сидеть на двух стульях или между ними", — сказал Евдоченко, реагируя на дискуссию во время экономического форума KEF-2018 о необходимости сделать выбор Минску между РФ и ЕС.

"Со стороны России мы являемся членом (Евразийского — ред.) экономического и таможенного союза, а со стороны Евросоюза — у нас есть индивидуальная программа "Восточное партнерство", которая абсолютно другая. В настоящий момент эти два варианта сотрудничества такие разные, что между ними образовалась какая-то пропасть. Мы двигаемся в таком направлении, чтобы встретить заинтересованных партнеров, которые хотят работать с Беларусью, потому что танго в одиночку не станцуешь", — добавил первый замглавы МИД.

Он также отметил, что в настоящее время у Минска "есть торговый диалог с ЕС, сейчас это отдельный элемент нашей двусторонней повестки". Однако, по словам Евдоченко, "ЕС очень осторожно идет на сближение". "Все-таки у нас нет ни базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, ни торгового соглашения с ЕС… Когда ЕС определится, чего хочет от Беларуси, мы будем готовы поплотнее поработать с европейскими партнерами по вопросам либерализации нашей торговли", — добавил он.

Первый замминистра также коснулся и проблемных вопросов в ЕАЭС. "Что нас все-таки волнует в ЕАЭС, так это как раз отсутствие внутренней политики. К сожалению, ситуация такова, что… мы не продвинулись по пути формирования реального экономического союза. Те барьеры, ограничения, препятствия, которые сегодня у нас существуют, — это не причины, это следствия того, что у нас до сих пор нет единой или общей промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной политики, общей политики в других сферах", — сказал Евдоченко. По его словам, бреши в законодательстве, которые возникли из-за отсутствия единой политики в различных отраслях, и приводят к барьерам и препятствиям.

Евдоченко также обратил внимание, что в ЕАЭС 93% торговли приходится на внешних партнеров, а не коллег по союзу. "Для Минска важно формировать реальный экономический союз, а также через механизмы, имеющиеся в "пятерке" (соглашения ЕАЭС об условиях торговли с отдельными странами — ред.), проводить либерализацию торгового режима с третьими странами", — подчеркнул он.