Во Львове работник съемочной группы убил прохожего

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудник съемочной группы из Киева убил прохожего во время съемок фильма во Львове, сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября во время съемок фильма во Львове.

"В тот день между работником съемочной группы из столицы (Киева – ред) и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту было возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное убийство", суд арестовал мужчину.