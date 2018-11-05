МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В будущем на Украине установится власть, которая будет просить у России прощения, такое мнение высказал в интервью изданию "Украина.ру" вернувшийся в Крым матрос арестованного киевскими властями сейнера "Норд" Павел Чмыхалов.

"Придет такой момент, когда, кроме России, помочь Украине уже никто не сможет. Когда отвернется и Европа, и Америка, а они точно отвернутся. Будет на Украине достойная власть, которая сможет прийти и по-братски попросить прощения. А куда мы денемся? Всегда помогали и будем помогать", — сказал Чмыхалов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд", задержанного на Украине в марте, 30 октября были обменяны на семерых украинских моряков.

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По утверждению надзорного ведомства, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что судно "Норд" было передано АРМА для продажи на аукционе.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию.

Капитан сейнера обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".