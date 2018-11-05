МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В будущем на Украине установится власть, которая будет просить у России прощения, такое мнение высказал в интервью изданию "Украина.ру" вернувшийся в Крым матрос арестованного киевскими властями сейнера "Норд" Павел Чмыхалов.
Семь членов экипажа российского судна "Норд", задержанного на Украине в марте, 30 октября были обменяны на семерых украинских моряков.
Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По утверждению надзорного ведомства, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что судно "Норд" было передано АРМА для продажи на аукционе.
Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию.
Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".