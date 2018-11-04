МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия "не так страшна, как ее изображают в американских СМИ", пишет журналистка Prague Post Эми Тори.

"Если вы впервые обдумывали отправиться в Россию из США, то, должно быть, столкнулись с историями о некоторых экстремальных особенностях страны, из-за которых ее посещение кажется сумасшествием", — отмечается в материале.

По словам автора статьи, Россия отнюдь не скрывается за "железным занавесом". Более того, в стране находится множество интересных достопримечательностей, которые стоит посетить, отмечает она.

Тори решила дать всем, кто хочет посетить Россию, несколько советов, которые должны сделать поездку намного проще.

Во-первых, важно помнить об оформлении визы для туристов не из стран бывшего СССР.

"Процедура оформления российской визы достаточно проста. Однако для ее получения вам потребуется официальное приглашение от гражданина России или туристическая путевка", — говорится в публикации.

Также важно учитывать культурные различия между русскими и жителями других государств, напоминает Тори. По ее словам, в России не стоит воспринимать отсутствие улыбки при первой встрече как признак резкости или высокомерия.

"При более тесном общении вы поймете, что русские очень дружелюбные, особенно с теми, кого они уже знают. Секрет дружбы с русскими заключается в терпении. Если вы торопите события, то они могут стать подозрительными и держать вас на расстоянии", — пишет Prague Post.

Тори советует путешественникам не вступать в дискуссии на политические темы, чтобы избежать возможных конфликтов.

"Россия — политизированная страна. В отличие от жителей США, многие из которых не в курсе событий, происходящих на политической арене, россияне воспринимают политику как неотъемлемую часть повседневной жизни, напрямую влияющую на их существование", — считает журналистка.

Как отмечает автор статьи, путешественникам лучше запастись наличными, так как в любой поездке могут возникнуть непредвиденные траты. По словам Тори, цены в популярных туристических местах довольно высоки. Кроме того, в некоторых магазинах могут не принимать кредитные карты.

Полезным навыком в поездке будет знание некоторых общеупотребимых выражений на русском языке, пишет Prague Post. Тори советует взять с собой небольшую тетрадку с разговорными фразами, в которую также можно записывать незнакомые слова.