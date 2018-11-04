19:3504.11.2018
(обновлено: 19:41 04.11.2018)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия "не так страшна, как ее изображают в американских СМИ", пишет журналистка Prague Post Эми Тори.
"Если вы впервые обдумывали отправиться в Россию из США, то, должно быть, столкнулись с историями о некоторых экстремальных особенностях страны, из-за которых ее посещение кажется сумасшествием", — отмечается в материале.
По словам автора статьи, Россия отнюдь не скрывается за "железным занавесом". Более того, в стране находится множество интересных достопримечательностей, которые стоит посетить, отмечает она.
Тори решила дать всем, кто хочет посетить Россию, несколько советов, которые должны сделать поездку намного проще.
Во-первых, важно помнить об оформлении визы для туристов не из стран бывшего СССР.
"Процедура оформления российской визы достаточно проста. Однако для ее получения вам потребуется официальное приглашение от гражданина России или туристическая путевка", — говорится в публикации.
Также важно учитывать культурные различия между русскими и жителями других государств, напоминает Тори. По ее словам, в России не стоит воспринимать отсутствие улыбки при первой встрече как признак резкости или высокомерия.
"При более тесном общении вы поймете, что русские очень дружелюбные, особенно с теми, кого они уже знают. Секрет дружбы с русскими заключается в терпении. Если вы торопите события, то они могут стать подозрительными и держать вас на расстоянии", — пишет Prague Post.
Тори советует путешественникам не вступать в дискуссии на политические темы, чтобы избежать возможных конфликтов.
"Россия — политизированная страна. В отличие от жителей США, многие из которых не в курсе событий, происходящих на политической арене, россияне воспринимают политику как неотъемлемую часть повседневной жизни, напрямую влияющую на их существование", — считает журналистка.
Как отмечает автор статьи, путешественникам лучше запастись наличными, так как в любой поездке могут возникнуть непредвиденные траты. По словам Тори, цены в популярных туристических местах довольно высоки. Кроме того, в некоторых магазинах могут не принимать кредитные карты.
Полезным навыком в поездке будет знание некоторых общеупотребимых выражений на русском языке, пишет Prague Post. Тори советует взять с собой небольшую тетрадку с разговорными фразами, в которую также можно записывать незнакомые слова.
Фаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.
На втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.
На почетном третьем месте списка оказалась "белокаменная" столица. Именно в Москве, как отмечает TripAdvisor, наибольшим образом проявились контрасты, свойственные в целом России.
Столица Татарстана оказалась на четвертом месте рейтинга туристических направлений по России. Город, раскинувшийся по берегам Волги, привлекает путешественников своей необычной архитектурой.
На пятом месте списка Анапа - город-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Здесь находятся многочисленные санатории, пансионаты и базы отдыха, которые работают круглый год.
Екатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.
Город-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.
Краснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.
Столица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".
Расположенный на месте слияния Оки и Волги Нижний Новгород замыкает десятку лучших туристических направлений России. Здесь, как отмечает TripAdvisor, "смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж".