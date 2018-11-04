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СМИ развенчали распространенные в США мифы о России

(обновлено: 19:41 04.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия "не так страшна, как ее изображают в американских СМИ", пишет журналистка Prague Post Эми Тори.

"Если вы впервые обдумывали отправиться в Россию из США, то, должно быть, столкнулись с историями о некоторых экстремальных особенностях страны, из-за которых ее посещение кажется сумасшествием", — отмечается в материале.

По словам автора статьи, Россия отнюдь не скрывается за "железным занавесом". Более того, в стране находится множество интересных достопримечательностей, которые стоит посетить, отмечает она. 

Тори решила дать всем, кто хочет посетить Россию, несколько советов, которые должны сделать поездку намного проще.

Во-первых, важно помнить об оформлении визы для туристов не из стран бывшего СССР.

Ивановская область, город Плес
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Процедура оформления российской визы достаточно проста. Однако для ее получения вам потребуется официальное приглашение от гражданина России или туристическая путевка", — говорится в публикации.

Также важно учитывать культурные различия между русскими и жителями других государств, напоминает Тори. По ее словам, в России не стоит воспринимать отсутствие улыбки при первой встрече как признак резкости или высокомерия. 

"При более тесном общении вы поймете, что русские очень дружелюбные, особенно с теми, кого они уже знают. Секрет дружбы с русскими заключается в терпении. Если вы торопите события, то они могут стать подозрительными и держать вас на расстоянии", — пишет Prague Post.

Тори советует путешественникам не вступать в дискуссии на политические темы, чтобы избежать возможных конфликтов.

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© Depositphotos / ymgerman
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"Россия — политизированная страна. В отличие от жителей США, многие из которых не в курсе событий, происходящих на политической арене, россияне воспринимают политику как неотъемлемую часть повседневной жизни, напрямую влияющую на их существование", — считает журналистка.

Как отмечает автор статьи, путешественникам лучше запастись наличными, так как в любой поездке могут возникнуть непредвиденные траты. По словам Тори, цены в популярных туристических местах довольно высоки. Кроме того, в некоторых магазинах могут не принимать кредитные карты.

Полезным навыком в поездке будет знание некоторых общеупотребимых выражений на русском языке, пишет Prague Post. Тори советует взять с собой небольшую тетрадку с разговорными фразами, в которую также можно записывать незнакомые слова.

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