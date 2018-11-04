Украина "пока" отказалась от возвращения Крыма силой, заявили в Раде

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Военный сценарий возвращения Крыма в состав Украины в настоящее время неприемлем для Киева, заявил в эфире телеканала "Прямой" лидер организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.
Украинские власти декларировали, что будут использовать только дипломатические методы, чтобы вернуть полуостров, подчеркнул он.
"Военный путь для нас сейчас, по крайней мере пока, неприемлем", — сказал Джемилев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине.
*Организация запрещена в России.