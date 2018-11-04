Гренада стала девятым государством, отозвавшим признание Косово

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Гренада стала девятым государством, отозвавшим в последнее время признание независимости самопровозглашенной республики Косово, сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.
В начале ноября после встречи с руководством Доминики сербский министр иностранных дел Дачич заявил, что это островное государство в Карибском море стало восьмым по счету в ряду государств Центральной, Южной Америки, Африки и Океании, отказавшихся от признания косовской независимости. В воскресенье сербский МИД сообщил, что примеру Доминики последовала Гренада.
"Могу сообщить, что Гренада стала девятым государством, которое отозвало свои предыдущие решения в связи со статусом Косово, то есть признание Косово как независимого государства", — цитирует МИД Сербии Дачича.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.