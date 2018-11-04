МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Суд присяжных признал виновным в предумышленном убийстве бразильца, убившего и расчленившего четырех членов своей семьи, в том числе двух детей, одному из которых был год, второму — четыре, сообщает агентство Europa Press.
В преступлении заподозрили племянника отца семейства Патрика Ногейру. После обнаружения останков он уехал в Бразилию, но добровольно сдался полиции в октябре, после чего был экстрадирован в Испанию. На месте преступления, в том числе на изоленте, которой были перевязаны мешки с останками, были обнаружены его ДНК, волосы и отпечатки.
Адвокаты строили защиту на невменяемости Ногейры и совершении преступления в состоянии аффекта, однако суд признал доказательства недостаточными.
Жюри присяжных пришло к выводу о преднамеренном характере преступления. Вердикт будет вынесен судьей позже. Ногейре грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение с правом пересмотра срока через 25 и 35 лет.