МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Суд присяжных признал виновным в предумышленном убийстве бразильца, убившего и расчленившего четырех членов своей семьи, в том числе двух детей, одному из которых был год, второму — четыре, сообщает агентство Europa Press.

Жестокое убийство, потрясшее страну, произошло в августе 2016 года в испанском муниципалитете Пиос (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия Ла-Манча). Расчлененные тела полиция обнаружила в доме, где жили выходцы из Бразилии, через месяц после совершенного убийства.

В преступлении заподозрили племянника отца семейства Патрика Ногейру. После обнаружения останков он уехал в Бразилию, но добровольно сдался полиции в октябре, после чего был экстрадирован в Испанию. На месте преступления, в том числе на изоленте, которой были перевязаны мешки с останками, были обнаружены его ДНК, волосы и отпечатки.

Адвокаты строили защиту на невменяемости Ногейры и совершении преступления в состоянии аффекта, однако суд признал доказательства недостаточными.

В ходе расследования были обнаружены сообщения Ногейры в Whatsapp своему другу в Бразилии после совершенного преступления, где описывал подробности и даже отправил фотографии тел.

Жюри присяжных пришло к выводу о преднамеренном характере преступления. Вердикт будет вынесен судьей позже. Ногейре грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение с правом пересмотра срока через 25 и 35 лет.