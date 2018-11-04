В ЕС прокомментировали смерть украинской чиновницы, которую облили кислотой

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Йоханнес Хан прокомментировал смерть советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую летом неизвестный облил серной кислотой.

"Крайне огорчен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Злоумышленники, совершившие это пресупление, должны быть привлечены к ответственности", — написал он в Twitter.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Летом неизвестный облил члена городского совета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Было возбуждено уголовное дело. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.