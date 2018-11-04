МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии на три дня продлили поиски второго черного ящика и останков жертв крушения самолета авиакомпании Lion Air, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии (Basarnas).

"Мы решили продлить (поиски — ред.) на три дня", — заявил руководитель Basarnas на пресс-конференции. Как он отметил, решение связано с тем, что останки многих жертв авиакатастрофы пока не удалось найти, новая фаза поисков начнется в понедельник.

По его словам, предполагается, что второй бортовой самописец находится приблизительно в 50 метрах от основной зоны поиска, но его обнаружение затрудняют подводные течения.

По информации агентства, к воскресенью познаны тела лишь семи жертв крушения.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.