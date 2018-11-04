В ДНР заявили о минометном и артиллерийском обстрелах со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив по ним более 40 мин и артснарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Широкино (под контролем Киева – ред.) – Безыменное (под контролем ДНР – ред.) — выпущено девять снарядов из 122-миллиметровой артиллерии, четыре мины из 120-миллиметрового миномета, семь мин из 82-миллиметрового миномета", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики утром в воскресенье также вели огонь по подконтрольным ДНР селам Саханка и Ленинское, выпустив по ним 22 мины калибрами 120 и 82 миллиметра. О пострадавших и разрушениях пока не сообщают.